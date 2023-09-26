"Одноразовая": казахстанская спортсменка пожаловалась на форму, выданную к Азиаде

Спортсменка Алина Саркулова пожаловалась на форму, выданную к Азиаде-2023. Девушка назвала экипировку "одноразовой", передает корреспондент NUR.KZ.
"Что я могу сказать про форму, которую нам выдали? Кроссовки - два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка - она просто рвется. Штаны - то же самое: они просто расходятся и рвутся… какая-то форма просто одноразовая", - заявила девушка.
В Дирекции развития спорта ответили на жалобу.
"Согласно действующему постановлению, любая экипировка должна приобретаться у отечественных товаропроизводителей.
Существует практика - поддерживать собственных производителей, закупая форму внутри страны, создавая тем самым рабочие места. Казахстан не стал исключением - и спортивная форма была куплена у казахстанских производителей", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, вопросы дизайна, качества ткани обсуждались с представителями федераций, добавили в Дирекции.
"Решение принималось коллегиально. Жалоб от спортсменов в комитет не поступало. Мы понимаем эмоции спортсменов во время таких ответственных выступлений на Азиатских играх и хотим отметить, что руководящим составом сейчас ведется повсеместная работа для того, чтобы для спортсменов были созданы все необходимые условия", - заключили в Дирекции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2038163-odnorazovaya-kazahstanskaya-sportsmenka-pozhalovalas-na-formu-vydannuyu-k-aziade/