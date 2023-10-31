Токаев дал поручения министру туризма и спорта Маржикпаеву

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым. Глава государства поставил перед ним ряд задач, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева, глава государства ознакомился с текущей деятельностью министерства и его планами на предстоящий период. Президенту было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших Азиатских и паразиатских игр в Китае.

Токаев поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли.

Главе государства также была представлена информация по совершенствованию законодательной базы в курируемых министерством сферах, дальнейшему развитию туристического потенциала страны.

В завершение встречи президент поставил перед министерством конкретные задачи по данным направлениям.

Напомним, Ермек Маржикпаев был назначен министром туризма и спорта 2 сентября. Данное ведомство за день до этого было преобразовано из Министерства культуры и спорта.

Соревновательная программа летних Азиатских игр-2022 завершилась недавно в китайском городе Ханчжоу. Сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей – в медальном зачете наша страна не смогла попасть в число десяти лучших, заняв 11 место.

Отмечалось, что это был худший результат за всю историю участия Казахстана в летней Азиаде. Помимо этого в начале игр некоторые из спортсменов пожаловались на качество формы нашей сборной. В Дирекции развития спорта МТС сообщили, что после Азиатских игр создали комиссию, которая изучит данные вопросы.

11 октября президент Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами игр. На встрече он сделал замечание Минспорта в связи с низкими показателями на соревновании.

Кроме того, глава государства призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

Также добавим, что на днях сборная Казахстана завершила Азиатские Пара игры на 11-м месте в командном зачете.