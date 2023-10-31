Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев дал поручения министру туризма и спорта Маржикпаеву

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Ермек Маржикпаев
Встреча президента и министра спорта. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым. Глава государства поставил перед ним ряд задач, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева, глава государства ознакомился с текущей деятельностью министерства и его планами на предстоящий период. Президенту было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших Азиатских и паразиатских игр в Китае.

Токаев поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли.

Главе государства также была представлена информация по совершенствованию законодательной базы в курируемых министерством сферах, дальнейшему развитию туристического потенциала страны.

В завершение встречи президент поставил перед министерством конкретные задачи по данным направлениям.

Напомним, Ермек Маржикпаев был назначен министром туризма и спорта 2 сентября. Данное ведомство за день до этого было преобразовано из Министерства культуры и спорта.

Соревновательная программа летних Азиатских игр-2022 завершилась недавно в китайском городе Ханчжоу. Сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей – в медальном зачете наша страна не смогла попасть в число десяти лучших, заняв 11 место.

Отмечалось, что это был худший результат за всю историю участия Казахстана в летней Азиаде. Помимо этого в начале игр некоторые из спортсменов пожаловались на качество формы нашей сборной. В Дирекции развития спорта МТС сообщили, что после Азиатских игр создали комиссию, которая изучит данные вопросы.

11 октября президент Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами игр. На встрече он сделал замечание Минспорта в связи с низкими показателями на соревновании.

Кроме того, глава государства призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

Также добавим, что на днях сборная Казахстана завершила Азиатские Пара игры на 11-м месте в командном зачете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043354-tokaev-dal-poruchenie-novomu-ministru-turizma-i-sporta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.