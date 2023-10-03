"Жалоб не поступало": Минпром про "одноразовую" форму на Азиаде, о которой заявили спортсмены

Сегодня на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства ответил, были ли жалобы в его ведомство на некачественную одежду для спортсменов на Азиаде, передает корреспондент NUR.KZ.

"Жалоб к нам не поступало. По поводу качества продукции – заказ осуществлялся самостоятельно нашим ответственным органом, который отвечает за организацию спортивного мероприятия. Поэтому наше министерство в отборе конкретного поставщика (не участвовало – прим. ред.), и конкретную проверку качества не проводило, потому что это взаимоотношения гражданско-правовые, которые лежат за пределами того, что министерство может делать.

В целом, о легкой промышленности, есть госстандарты. И это конкурентный рынок – покупатель голосует своими деньгами, некачественные товары люди не покупают", – заявил министр Канат Шарлапаев.

Он добавил, что проверку производителя спортивной формы министерство может инициировать только после заявления от заинтересованных лиц. Однако именно в Минпромышленности таких заявлений не поступало.

Напомним, ранее казахстанская спортсменка пожаловалась на форму, выданную ей к Азиаде.

"Что я могу сказать про форму, которую нам выдали? Кроссовки – два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка – она просто рвется. Штаны – то же самое: они просто расходятся и рвутся… какая-то форма просто одноразовая", – заявляла девушка.

На заявление спортсменки отреагировали в Минтуризма и спорта. Там сообщили, что форму приобрели у отечественных производителей с сертификатами – это ТОО "КазСпо-N компания Zibroo", ИП 79-й квартал и ТОО "Тори Компани".

В ведомстве добавили, что компании-поставщики готовы предоставить сменную форму.

Отметим, что сейчас идет вторая неделя Азиатских игр в Ханчжоу. Ранее мы рассказывали, какие соревнования пройдут сегодня, 3 октября.

Отметим, что сейчас в активе сборной Казахстана 43 награды. Наши спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 29 бронзовых медалей.

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