Глава Минспорта раскритиковал подготовку спортсменов к Азиаде

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев высказался о выступлении казахстанских атлетов на Азиаде, а также раскритиковал их уровень подготовки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает официальный Telegram-канал Министерства туризма и спорта, глава ведомства по поручению президента заслушал отчеты федераций по разным видам спорта по итогам прошедших Азиатских игр.

Отмечается, что первой отчиталась федерация греко-римской, вольной и женской борьбы и доложила об итогах выступления борцов. Однако на встрече отсутствовал главный тренер по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко.

В ведомстве сообщили, что министр сделал замечание по этому поводу руководству федерации и отметил неудовлетворительное выступление казахстанских атлетов. Ермек Маржикпаев особо подчеркнул слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов.

"Первый период борются, а во втором уже выдыхаются. Нет индивидуальной программы подготовки. Надо создать пул потенциальных медалистов на ОИ-2024 и предоставить им максимальные условия", – сказал он.

Затем свой отчет представила федерация водных видов спорта. Женская сборная по водному поло завоевала "бронзу", мужская сборная не смогла пробиться в финал и также стала бронзовым призером.

Как отметил наставник сборной Дамир Темырханов, за год до Азиатских игр был изменен состав половины команды.

"Многие ключевые игроки, по достижению возраста, покинули сборную и, соответственно, возникли проблемы по наигранности команды. Впереди чемпионат мира, где нашему коллективу еще раз предстоит побороться за олимпийскую лицензию", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, министр дал удовлетворительную оценку по итогам выступления пловцов.

"План завоевать две медали на Азиаде был выполнен. Главный тренер команды Илья Гусаков изложил свое видение и озвучил дальнейший план действий на предстоящий сезон. Он отметил, что средний возраст членов команды – 16-17 лет и на них возлагаются большие надежды", – добавили в министерстве.

Напомним, в начале октября в китайском городе Ханчжоу завершилась соревновательная программа летних Азиатских игр-2022. Сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей. В медальном зачете Казахстан не смог попасть в число десяти лучших, заняв 11 место.

Отмечается, что это худший результат за всю историю участия Казахстана в летней Азиаде.

Также ранее казахстанская спортсменка Алина Саркулова пожаловалась на качество формы, выданной ей к Азиаде-2022, проходящей сейчас в Китае.

"Что я могу сказать про форму, которую нам выдали? Кроссовки – два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка – она просто рвется. Штаны – то же самое: они просто расходятся и рвутся… какая-то форма просто одноразовая", – заявила девушка.

В Дирекции развития спорта МТС сообщили, что после Азиатских игр будет создана комиссия, которая изучит вопросы изготовления спортивной формы для выступления спортсменов на различных соревнованиях.

Президент Казахстана на встрече с призерами Азиатских игр сделал замечание Минспорта в связи с низкими показателями на соревновании.