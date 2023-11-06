"Неоднозначные результаты": Маржикпаев указал на слабую подготовку некоторых спортсменов к Азиаде

Министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев заявил, что минувшие Азиатские игры-2022 показали слабую подготовку некоторых казахстанских спортсменов, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети министра.

Как рассказал глава Минтуризма и спорта Ермек Маржикпаев, на Азиатских играх в Ханчжоу сборная Казахстана по гребным видам спорта показала неоднозначные результаты.

"В академической гребле спортсмены не завоевали наград, в гребле на байдарках и каноэ – суммарно 8 наград разной пробы: 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы", – привел статистику министр в Instagram.

По его словам, федерация перед этим важным стартом давала совсем другие обязательства по количеству и качеству наград.

"К сожалению, Азиатские игры показали слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов. Также нарушения спортивной дисциплины внутри сборной перед этим важным стартом оказали негативное влияние на итоговый результат", – сообщил Маржикпаев.

Он отметил, что главная задача на сегодня – это заработать лицензии на участие в Олимпийских играх 2024.

"В оставшиеся 8 месяцев нужно выложиться на максимум и добиться поставленной цели. Тренерский штаб сборной, помимо выполнения обязательных задач, должен подвести спортсменов в наилучшей физической и психологической форме к Парижу на следующий год", – подытожил глава ведомства.

Отметим, что в конце октября министр туризма и спорта встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства поставил перед Маржикпаевым ряд задач.

Напомним, соревновательная программа летних Азиатских игр-2022 завершилась почти месяц назад в китайском городе Ханчжоу. Сборная Казахстана завоевала в общей сложности 80 медалей – в медальном зачете наша страна не смогла попасть в десятку лучших, заняв 11 место.

Отмечалось, что это был худший результат за всю историю участия Казахстана в летней Азиаде. Помимо этого в начале игр некоторые из спортсменов пожаловались на качество формы нашей сборной. В Дирекции развития спорта МТС сообщили, что после Азиатских игр создали комиссию, которая изучит данные вопросы.

11 октября президент Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами игр. На встрече он сделал замечание Минспорта в связи с низкими показателями на соревновании.

Кроме того, глава государства призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

Также добавим, что в конце октября сборная Казахстана завершила Азиатские Пара игры на 11-м месте в командном зачете.

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