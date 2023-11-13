Искусственный интеллект используют прокуроры, сообщил Асылов на приеме у Токаева
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, который отчитался о работе по возврату в Казахстан выведенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается на официальном сайте Акорды, генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов доложил о мерах по возврату незаконно приобретенных активов.
"Вновь созданный профильный Комитет будет использовать IT-технологии с применением искусственного интеллекта для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что специальная межведомственная комиссия участием представителей МИД, АО "НК "Казах-Инвест", НПП "Атамекен" и бизнес-омбудсмен разработала меры, которые должны улучшить инвестиционный климат в стране. Прокуроры взяли на мониторинг более 900 инвестпроектов. Уже удалось решить проблемные вопросы, возникшие у 41 инвестора.
"Предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации инвестиционного проекта, а также согласование с прокурором ключевых решений государственных органов в отношении бизнеса", — сообщает Акорда.
Также генпрокурор доложил, что в рамках трехзвенной модели в Казахстане удалось в три раза сократить уголовное преследование предпринимателей (с 614 до 204). В целом, по стране, удалось не допустить вовлечение 1041 лица в уголовные преследования, а число нарушений конституционных прав снизилось на 29 % (с 310 до 222).
Для профилактики пыток в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тысяч видеокамер, число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17.
Генеральный прокурор также представил отчет о ходе расследования уголовных дел по преступлениям, вызвавшим общественный резонанс.
Наряду с отмеченными вопросами озвучены результаты работы по международному сотрудничеству. В частности, в текущем году из-за рубежа экстрадировано 40 лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Всего Казахстаном заключено 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья.
Глава государства обратил внимание на необходимость усиления обеспечения законности во всех сферах жизнедеятельности страны.
Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане
Напомним, в январе 2022 года, выступая в мажилисе, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. Позже в Нацбанке озвучили меры, которые приняли в связи с поручением президента.
В феврале 2022 года президент на расширенном заседании правительства дал кабмину два месяца, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.
В апреле того же года в правительстве озвучили предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны. В мае стало известно, что в Казахстане появится ведомство по возврату незаконно выведенных активов.
В июне была создана комиссия по возврату незаконно вывезенных из Казахстана денег.
Через год, в июле 2023 года, эксперты рассказали, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане. В том же месяце стало известно, что в Казахстане планируют создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.
В начале октября президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов и дал конкретные поручения.
10 октября премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание Комиссии по возврату государству незаконно приобретенных активов. Глава кабмина отметил, что возвращенные активы будут направлены на реализацию значимых социальных проектов и создание новых рабочих мест.
А 12 октября при Гепрокуратуре был создан Комитет по возврату активов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045462-iskusstvennyy-intellekt-ispolzuyut-prokurory-soobschil-asylov-na-prieme-u-tokaeva/