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"Нельзя проявлять агрессию": Кошанов сделал официальное замечание депутату

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Бакытжан Базарбек
Бакытжан Базарбек. Фото: instagram.com/bakytzhan.bazarbek

На заседании мажилиса депутат поднял вопрос о возвращении незаконно выделенных земель, но председатель Ерлан Кошанов посчитал, что тот говорит об этом слишком агрессивно, пишет корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на заседании депутат Бакытжан Базарбек в своем вопросе к зампремьер-министра и МСХ потребовал назвать фамилии акимов, которые незаконно раздают земли "направо и налево".

"По линии комиссии "Жер Аманаты" мы вернули незаконно выделенные земли – это 8,5 млн гектаров, чтобы обеспечить ими нужды местного населения. Но сейчас мы получаем негативные сигналы: те возвращенные земли местные акиматы-коррупционеры налево-направо раздают олигархам и состоятельным людям. Есть ли такая информация, кто эти акимы? Пусть назовут фамилии здесь и сейчас", – заявил депутат.

Вице-министр МСХ Тамабек Абулхаир заявил, что за распределение возвращенных земель отвечают местные исполнительные органы. Акиматы, которые выдали земли с нарушением, выявлены, но в стране нужно менять законодательство, поскольку сейчас воздействовать на местных акимов по этому вопросу невозможно – за это нет ответственности.

Депутата Базарбека ответ не устроил.

"Я вас прошу назвать конкретные фамилии: если вы не назовете, не будут приниматься меры к таким акимам. У нас есть уголовное законодательство: дайте нам фамилии – будем привлекать их к ответственности, иначе мы можем даже прогнать представителя министерства", – заявил он.

В ответ на такой напор председатель мажилиса Ерлан Кошанов сделал официальное замечание депутату за агрессию.

"Бакытжан Жумабекович, в первую очередь необходимо соблюдать депутатскую этику, нельзя проявлять агрессивность. Я, конечно, это не поддерживаю.

Вы очень правильно поднимаете вопрос: были возвращены более 10 млн га – это прежде всего результат работы республиканской комиссии "Жер Аманаты"… а дальше – следующий вопрос: как они перераспределяются, справедливо ли – это уже вопрос и ответственность местных исполнительных органов. Вы также являетесь членом этой комиссии – комиссия должна дальше уже осуществлять контроль, как распределяются земли.

Но когда вы задаете вопрос, Бакытжан Жумабекович, это не первый раз, я прошу вас соблюдать регламент и делаю вам официальное замечание", – заявил Кошанов.

Напомним, в мае депутат Бакытжан Базарбек предложил создать Агентство по управлению земельными ресурсами, входящее в состав правительства, но при этом не подчиняющееся ни акимам, ни министерству сельского хозяйства.

Возвращение земель в госсобственность

Напомним, в Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства.

Так, например, в феврале в собственность страны вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге.

В конце марта стало известно, что земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге будет возвращен в пользу государства. С 2014 года он принадлежал компании.

В апреле земли в Алматинской области, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым, вернули в собственность Казахстана. Позже Минсельхоз опроверг информацию о продаже казахстанских сельскохозяйственных угодий в Китае.

В августе в Астане и Алматы удалось вернуть в госсобственность земли на 700 млн и 7 млрд тенге соответственно.

В сентябре пастбищные угодья площадью 30 тысяч гектаров и стоимостью 285 млн тенге в Акмолинской области были возвращены в собственность государства.

Недавно в Кызылординской области государству вернули земельные участки с кадастровой стоимостью 218 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040516-nelzya-proyavlyat-agressiyu-koshanov-sdelal-ofitsialnoe-zamechanie-deputatu/

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