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"За 1 тенге": переход ТЭЦ Риддера в собственность акимата прокомментировал глава Минэнерго

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ТЭЦ Риддера
ТЭЦ Риддера. Фото: tets.kz

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, в какую сумму обошелся переход ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность акимата, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня в кулуарах мажилиса высказался о ситуации с ТЭЦ в Риддере.

"Риддерская ТЭЦ переходит в коммунальную собственность акимата. За 1 тенге", – сказал министр.

В целом, по его словам, на данной станции все плановые ремонты находятся на завершающей стадии.

"Там работала комиссия, которая распределила полномочия: 16 подрядных организаций по согласованию с акиматом были привлечены для осуществления ремонта. Там средства собственников, республиканский и местный бюджеты", – уточнил Саткалиев.

ЧП на ТЭЦ в Риддере

В октябре 2022 года на ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Занимавший на тот момент пост главы ВКО Даниал Ахметов, заявил, что причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе 2023 года здесь снова случилась авария – затопило багерную насосную станцию.

Позже на ТЭЦ был пожар. По информации прежнего руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи. Вскоре после череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник – новым главой стал казахстанский инвестор.

23 марта в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной были разрушены ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. В городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

В июле сотрудники АФМ задержали члена совета директоров АО "Риддер ТЭЦ" и экс-президента предприятия. Их заподозрили в хищении 2,5 млрд тенге.

С 1 июля собственником ТЭЦ Риддера стал депутат маслихата Алматы VIII созыва Амиржан Набиев. Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что ведомство планирует следить за ходом работ на теплоэлектроцентрали онлайн.

В конце сентября в Минэнерго рассказали о готовности Экибастуза и Риддера к отопительному сезону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040560-za-1-tenge-perehod-tets-riddera-v-sobstvennost-akimata-prokommentiroval-glava-minenergo/

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