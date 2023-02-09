Принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге вернули государству

Бухтарминское водохранилище. Иллюстративное фото: с сайта factum.kz

В Восточно-Казахстанской области проводится работа по возврату государству неиспользуемых и выданных с нарушениями земель. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, в прошлом году на основании актов прокурорского надзора обеспечен возврат 533 земельных участков площадью 36,9 тыс. га с кадастровой стоимостью 5,5 млрд тенге.

"К примеру, на протяжении 10 лет не использовались 4 участка в Усть-Каменогорске, а также 3 участка на побережье Бухтарминского водохранилища, принадлежавшие ранее одному из экс-чиновников области.

Принятыми мерами указанные земли перешли в государственную собственность. Рыночная стоимость земель составила 4,8 млрд тенге", - отметили в прокуратуре ВКО.

Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, в Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства.

Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель была сформирована по поручению главы государства.

Работа параллельно осуществляется по нескольким направлениям: во всех областях страны созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов; принят приказ министра сельского хозяйства, предусматривающий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами.

Земли, возвращенные государству, распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2008770-prinadlezhavshie-eks-chinovniku-iz-vko-zemli-na-48-mlrd-tenge-vernuli-gosudarstvu/