Земли на 285 млн тенге вернули прокуроры в госсобственность Казахстана

Пастбищные угодья площадью 30 тысяч гектаров и стоимостью 285 млн тенге в Акмолинской области были возвращены в собственность государства, сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Прокуратурой Бурабайского района проведен анализ соблюдения земельного законодательства и выявлены факты неиспользования сельскохозяйственных угодий местным фермером.

По результатам анализа в департамент по управлению земельными ресурсами по Акмолинской области внесено представление об устранении нарушений законности.

В результате государству возвращены пастбища площадью более 30 тыс. га, кадастровой стоимостью 285 млн тенге, которое длительное время сельхоз товаропроизводителем не использовалось по целевому назначению.

Тем самым на территории района сокращен дефицит пастбищных угодий в порядке 50%. Прокуратурой работа в данном направлении продолжается.

Напомним, в Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства.

Так, например, в феврале в собственность страны вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге.

В конце марта стало известно, что земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге будет возвращен в пользу государства. С 2014 года он принадлежал компании.

В апреле земли в Алматинской области, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым, вернули в собственность Казахстана. Позже Минсельхоз опроверг информацию о продаже казахстанских сельскохозяйственных угодий в Китае.

В мае депутат мажилиса Бакытжан Базарбек предложил создать Агентство по управлению земельными ресурсами.

Недавно в Астане и Алматы удалось вернуть в госсобственность земли на 700 млн и 7 млрд тенге соответственно.