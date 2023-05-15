"Мы должны знать владельцев земель": создать Агентство по управлению земресурсами предложили в Казахстане
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На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек предложил провести земельную реформу с созданием прозрачного земельного кадастра в Казахстане и Агентства по управлению земельными ресурсами, передает корреспондент NUR.KZ.
По мнению депутата Базарбека, земельная реформа в стране нужна для избавления от олигополии в земельной сфере.
"30 лет земли сел разбазаривались. Те, кто вне закона овладел сельхозугодьями, не старались их освоить, сразу же пытались их продать или заложить в банки. В результате коррупции страдает население и интересы государства.
Во-первых, необходимо обеспечить прозрачность земельного кадастра и прозрачность имен собственников земель сельскохозяйственного назначения. Мы, казахстанцы, должны знать владельцев земель", – заявил спикер.
Он добавил, что также в стране нужно создать независимое Агентство по управлению земельными ресурсами, входящее в состав правительства, но при этом не подчиняющееся ни акимам, ни министерству сельского хозяйства.
Напомним, ранее депутат Базарбек предлагал принудительно вернуть заложенные в банках Казахстана земли.
Возврат земель в Казахстане
В Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства. Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель была сформирована по поручению президента страны.
В июле прошлого года в Минсельхозе сообщили, что в первом полугодии 2022 года в пользу государства было возвращено 904 тыс. гектаров неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель. При том, что за весь 2021 год было возвращено 430 тыс. гектар.
В ноябре 25 тыс. гектаров земли вернули в госсобственность в Жетысуской области.
Также стало известно, что по актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также неиспользуемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге.
Уже в феврале текущего года государству вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге.
В конце того же месяца Антикор сообщил, что акимат Актау незаконно выдал 21 земельный участок на побережье Каспия.
А в марте сообщалось, что земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернут в собственность государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020604-my-dolzhny-znat-vladeltsev-zemel-sozdat-agentstvo-po-upravleniyu-zemresursami-predlozhili-v-kazahstane/