"Мы должны знать владельцев земель": создать Агентство по управлению земресурсами предложили в Казахстане

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На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек предложил провести земельную реформу с созданием прозрачного земельного кадастра в Казахстане и Агентства по управлению земельными ресурсами, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению депутата Базарбека, земельная реформа в стране нужна для избавления от олигополии в земельной сфере.

"30 лет земли сел разбазаривались. Те, кто вне закона овладел сельхозугодьями, не старались их освоить, сразу же пытались их продать или заложить в банки. В результате коррупции страдает население и интересы государства.

Во-первых, необходимо обеспечить прозрачность земельного кадастра и прозрачность имен собственников земель сельскохозяйственного назначения. Мы, казахстанцы, должны знать владельцев земель", – заявил спикер.

Он добавил, что также в стране нужно создать независимое Агентство по управлению земельными ресурсами, входящее в состав правительства, но при этом не подчиняющееся ни акимам, ни министерству сельского хозяйства.

Напомним, ранее депутат Базарбек предлагал принудительно вернуть заложенные в банках Казахстана земли.

Возврат земель в Казахстане

В Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства. Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель была сформирована по поручению президента страны.

В июле прошлого года в Минсельхозе сообщили, что в первом полугодии 2022 года в пользу государства было возвращено 904 тыс. гектаров неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель. При том, что за весь 2021 год было возвращено 430 тыс. гектар.

В ноябре 25 тыс. гектаров земли вернули в госсобственность в Жетысуской области.

Также стало известно, что по актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также неиспользуемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге.

Уже в феврале текущего года государству вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге.

В конце того же месяца Антикор сообщил, что акимат Актау незаконно выдал 21 земельный участок на побережье Каспия.

А в марте сообщалось, что земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернут в собственность государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020604-my-dolzhny-znat-vladeltsev-zemel-sozdat-agentstvo-po-upravleniyu-zemresursami-predlozhili-v-kazahstane/