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30 лет независимости Казахстана

Земли на 7 млрд тенге вернули в госсобственность в Алматы

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Алматы с высоты птичьего полета
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы прокуроры в ходе анализа выявили незаконно полученный земельный участок. Сейчас землю решением суда вернули в госсобственность, сообщается на сайте надзорного органа.

Как сообщили в прокуратуре, в 2014 году в результате расширения границ Алматы часть земельных участков Алматинской области вошла в состав города.

Тогда же земельный участок площадью 30,9 гектара в Карасайском районе Алматинской области был получен для ведения подсобного хозяйства ТОО "Международная ассоциация клубов".

Однако ТОО, как рассказали в надзорном органе, не исполнило свои обязательства по оплате кадастровой стоимости земельного участка. Прокуроры подали иск в суд, в результате решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы земельный участок стоимостью 7 млрд тенге возвращен государству.

Решение суда еще не вступило в силу.

Отметим, что казахстанские ведомства активно ведут работу по возврату неиспользуемых и незаконно выданных земель в государственную собственность.

Так, ранее сообщалось, что в Акмолинской области прокуратура вернула в собственность государства участок леса площадью 264 гектара. Отмечалось, что участок за 1,6 млрд тенге был предоставлен в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей. Однако с 2018 года землю не использовали по целевому назначению, арендная плата не производилась.

В начале месяца прокуроры вернули в госсобственность земельные участки в столице. Общая стоимость возвращенных земель - почти 700 млн тенге.

А в конце июля в столичной прокуратуре сообщали, что по результатам внесенного акта прокурорского надзора у осужденного конфисковали 5 земельных участков, которые потом продали за 1,6 млрд тенге. Все деньги были обращены в доход государства.

Добавим также, что в октябре прошлого года сообщалось о возврате более 30 незаконно выданных земельных участков в собственность Казахстана. Тогда Антикор начал 10 досудебных расследований в отношении сотрудников социально-предпринимательских корпораций по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032644-zemli-na-7-mlrd-tenge-vernuli-v-gossobstvennost-v-almaty/

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