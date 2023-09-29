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Земли на 218 млн тенге вернули государству в Кызылординской области

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Поле
Степь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Кызылординской области государству возвращены земельные участки с кадастровой стоимостью 218 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в ведомстве, по результатам анализа соблюдения законности в сфере земельных отношений внесено 14 представлений об устранении нарушений и один протест.

"По актам надзора 37 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, защищены права 270 дольщиков, 49 актов приведены в соответствие с законом, взыскано в бюджет 25 млн тенге, не выплаченных землевладельцами по договорам выкупа земли.

Государству возвращены земельные участки с кадастровой стоимостью 218 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры Кызылординской области.

В ведомстве пояснили, что, в частности, государству возвращен земельный участок стоимостью 115 млн тенге по нереализованному инвестиционному проекту, созданному совместным проектом с АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур".

Также прокуратурой Сырдарьинского района государству возвращен незаконно переданный земельный участок с целевым назначением для предпринимательства, площадью 6 га, с кадастровой стоимостью 21,8 млн тенге.

Кроме того, органами прокуратуры взята на контроль работа уполномоченного органа по выявлению неиспользованных земель.

"По инициативе прокуратуры выявлены 360 неосвоенных земельных участков, площадью 602,3 га, с целевым назначением для предпринимательства.

По представлению прокуратуры Департаментом по управлению земельными ресурсами Кызылординской области владельцам 150 земельных участков внесены предписания и принимаются меры по принудительному возврату их государству", - добавили в прокуратуре региона.

Отмечается, что с начала года органами прокуратуры области выявлено 133 не освоенных земельных участков, площадью 138 тыс. га, внесены акты надзора.

Возвращено 54 земельных участка площадью 41 тыс. га с кадастровой стоимостью 80 млн тенге. В том числе:

  • в Сырдарьинском районе - 27 земель (площадь 29 тыс. га, стоимость 55 млн тенге);
  • в Жалагашском районе - 4 земельных участка (площадь 0,8 тыс.га, стоимость 1,1 млн тенге);
  • в Кармакшинском районе - 6 земель (площадь 2 тыс. га, стоимость 2,2 млн тенге);
  • в Казалинском районе - 6 земель (площадь 6 га, стоимость 1,2 млн тенге);
  • в Аральском районе - 4 земли (площадь 3,8 тыс. га, стоимость 3,6 млн тенге);
  • в Жанакорганском районе - 7 земель (площадь 7 тыс. га, стоимость 17 млн тенге).

"К примеру, возвращен государству, не использованный в течение 22 лет земельный участок, площадью 161 га (с кадастровой стоимостью 1,4 млн тенге), выданный 13 апреля 2001 года в сельском округе Айдарлы Сырдарьинского района Кызылординской области.

Также установлено, что местными исполнительными органами неправильно определен дефицит пастбищных угодий.

По инициативе прокуратуры акиматами проведена ревизия пастбищных земель и по ее результатам нехватка пастбищ снижена на 63% с 1,4 млн га до 530 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства.

Так, например, в феврале в собственность страны вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге.

В конце марта стало известно, что земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге будет возвращен в пользу государства. С 2014 года он принадлежал компании.

В апреле земли в Алматинской области, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым, вернули в собственность Казахстана. Позже Минсельхоз опроверг информацию о продаже казахстанских сельскохозяйственных угодий в Китае.

В мае депутат мажилиса Бакытжан Базарбек предложил создать Агентство по управлению земельными ресурсами, входящее в состав правительства, но при этом не подчиняющееся ни акимам, ни министерству сельского хозяйства.

В августе в Астане и Алматы удалось вернуть в госсобственность земли на 700 млн и 7 млрд тенге соответственно.

А на прошлой неделе пастбищные угодья площадью 30 тысяч гектаров и стоимостью 285 млн тенге в Акмолинской области были возвращены в собственность государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038695-zemelnye-uchastki-na-218-mln-tenge-vernuli-gosudarstvu-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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