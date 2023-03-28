Земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернут в собственность государства

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Земельный участок в Алматы стоимостью в миллиарды тенге будет возвращен в пользу государства. С 2014 года он был в собственности компании, сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

"В 2014 году земельный участок в Медеуском районе города Алматы рыночной стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га, перешел в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй", – сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Однако, как отметили в Главной военной прокуратуре, учитывая, что данный участок на протяжении более 7 лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратились с иском о принудительном его изъятии.

24 ноября 2022 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы исковые требования военной прокуратуры удовлетворены и вступили в законную силу.

В настоящее время, как сообщается, ведется работа по исполнению судебного акта.

Возврат земель в Казахстане

В Казахстане производится массовый возврат неиспользуемых сельскохозяйственных земель в пользу государства. Соответствующая рабочая комиссия была сформирована по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В конце июля 2022 года в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что за прошедшие полгода прошлого года в пользу государства было возвращено 904 тыс. гектаров неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель. Тогда отмечалось, что за весь 2021 год было возвращено 430 тыс. гектаров.

Кроме того, в ведомстве пообещали, что до конца 2022 года планировалось обеспечить возврат еще 5 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель.

В ноябре мы писали, что 25 тыс. гектаров неиспользуемых земель вернули в госсобственность в Аксуском районе Жетысуской области.

В том же месяце генпрокурор Берик Асылов сообщил президенту, что по актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также неиспользуемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге.

В феврале этого года государству вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге. В конце месяца Антикор сообщил, что акимат Актау незаконно выдал более 20 земельных участков на побережье Каспия.

В середине марта аким Жетысуской области во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил главе государства о возврате неиспользуемых земель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014338-zemelnyy-uchastok-v-almaty-na-6-mlrd-tenge-vernut-v-sobstvennost-gosudarstva/