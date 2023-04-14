Земли Алии и Болата Назарбаевых в Алматинской области вернули государству

Поле. Иллюстративное фото: Xinzheng/Getty Images

Прокуратура Алматинской области вернула в государственную собственность земельные участки, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участки расположены в Жамбылском и Карасайском районах.

Согласно материалам первого дела, постановлениями акимата Жамбылского района Алматинской области от 21 декабря 2012 года и 15 апреля 2013 года крестьянскому хозяйству "Жандану" в лице Назарбаевой А.Н., предоставлены в аренду земельные участки из фонда земель Жамбылского района Алматинской области, первый участок на 49 лет.

Однако в кадастровом деле отсутствуют договоры аренды по обоим постановлениям, в базе АИС ГЗК сведения об их наличии также не имеются. Согласно ответу акимата района договоры аренды указанных земель с КХ "Жандану" в лице Назарбаевой А.Н. не заключались.

В материалах указано, что после земли были разделены на 4 участка.

А после постановлением акимата Жамбылского района Алматинской области от 13 января 2014 года они предоставлены КХ "Жандану" на праве частной собственности.

Через 2 дня между госучреждением "Отдел земельных отношений Жамбылского района" и крестьянским хозяйством "Жандану" в лице Назарбаевой Алии Нурсултановны заключен договор купли-продажи земельного участка, земельные участки объединены и по ним выдан один государственный акт и присвоен кадастровый номер.

Прокуратура посчитала, что допущены нарушения земельного законодательства РК.

Иск был удовлетворен - договор купли-продажи был признан недействительным.

Согласно материалам второго дела, постановлением акимата Карасайского района 13 июля 2016 года товариществу с ограниченной ответственностью "Айсам и Ко.Лтд" был предоставлен в аренду земельный участок, расположенный в Ушконырском сельском округе.

24 августа 2016 года между ГУ "Отдел земельных отношений Карасайского района2 и ТОО "Айсам и Ко.Лтд" заключен договор аренды земельного участка и выдан госакт.

Отмечается, что 7 июля 2020 года была произведена государственная перерегистрация ТОО "Айсам и Ко.Лтд" (ныне ТОО "QazAgroCentre"), где первоначальный учредитель Сатыбалды Кайрат, а после - Назарбаев Болат Абишевич.

Прокурор области посчитал, что земельный участок товариществу предоставлен с нарушениями требований земельного законодательства.

Указано, что предоставленная земля расположена в Карасайском районе и граничит с городом Алматы. Порядок и режим ее использования подлежал определению правительством. Кроме того, землеустроительный проект разработан и утвержден после принятия решения местным исполнительным органом о предоставлении права на земельный участок.

Суд решил удовлетворить иск и признать договор аренды недействительным.

Возврат земель в государственную собственность

Отметим, в феврале текущего года в государственную собственность вернули парк "Южный" в Алматы. Ранее с соответствующим обращением выступали горожане. В 2007 году земельный участок в Бостандыкском районе, южнее ул. Си Синхая, восточнее ул. Жарокова был предоставлен в частную собственность. На одной из встреч акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Бостандыкского района жителями города было инициировано обращение о необходимости изъятия данного земельного участка в госсобственность.

В марте сообщалось, что земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернут в собственность государства - с 2014 года он был в собственности компании.

На днях стало известно, что авиационная прокуратура Алматы установила неправомерное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц. Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в государственную собственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016858-zemli-alii-i-bolata-nazarbaevyh-v-almatinskoy-oblasti-vernuli-gosudarstvu/