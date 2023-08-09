Земельные участки почти на 700 млн тенге вернули государству в Астане

Земельные участки. Иллюстративное фото: Frans Lemmens/Getty Images

Прокуроры Астаны вернули в госсобственность земельные участки на сумму порядка 700 млн тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

По данным правоохранителей, прокуратура Астаны провела проверку исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд.

"В ходе проверки установлено, что акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в размере 663 млн тенге. Однако на протяжении двух лет не исполняло решение суда по передаче государству двух земельных участков для строительства школы и общежития", – говорится в сообщении.

Так, по акту прокурорского надзора сейчас решение суда приведено в исполнение, а земельные участки переданы государству.

Отметим, что казахстанские ведомства активно ведут работу по возврату неиспользуемых и незаконно выданных земель в государственную собственность.

Например, в октябре прошлого года сообщалось о возврате более 30 незаконно выданных земельных участков в собственность Казахстана. Тогда Антикоррупционной службой было начато 10 досудебных расследований по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков в отношении сотрудников социально-предпринимательских корпораций.

При этом в следующем месяце 25 тыс. гектаров земли вернули в госсобственность в области Жетісу.

Также в конце октября прошлого года Минсельхоз сообщил, что они вернули государству 5 млн гектаров неиспользуемых земель.

"Во многом благодаря снятому главой государства мораторию на земельные проверки мы выявляли участки, которые незаконно выданы, те, которые не "работали", а значит, не приносили пользу экономике страны.

Процесс этот, нужно сказать, кропотливый и сфера ответственности очень высокая. Не всегда и не везде в работу включались местные исполнительные органы. Тем не менее план выполнен, чему мы несказанно рады", – говорил тогда министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031859-zemelnye-uchastki-pochti-na-700-mln-tenge-vernuli-gosudarstvu-v-astane/