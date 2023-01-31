Токаев заявил, что качество дорог в Астане после ремонта не выдерживает критики

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что в столице каждый год ремонтируют одни и те же дороги, состояние которых снова ухудшается после весны, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Качество дорог вызывает много вопросов. Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики.

Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог", - заявил Токаев.

Правительству и акимату он поручил отдельно рассмотреть эту проблему и заменить подрядчиков в случае необходимости.

Кроме того, глава государства заявил, что в столице накопилось много вопросов в сфере жилищного строительства. По его словам, сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Он поручил правительству ужесточить меры госрегулирования по этому вопросу.

Также президент высказался о важности сохранения эстетического облика города. Токаев отметил, что строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007485-tokaev-zayavil-chto-kachestvo-dorog-v-astane-posle-remonta-ne-vyderzhivaet-kritiki/