"Выше нас Кения и Танзания": качество дорог в Казахстане раскритиковали депутаты

Автодорога. Иллюстративное фото: Pixabay

Депутат Альберт Рау на правчасе в мажилисе заявил, что несмотря на выделяемые миллиарды тенге, качество автодорог в регионах существенно не меняется, передает корреспондент NUR.KZ.

Альберт Рау сообщил, что на сегодня протяженность местных дорог составляет 71 тыс. км. Ссылаясь на данные МИИР, он отметил, что в удовлетворительном состоянии - 80% дорог местного значения.

"Главный вопрос - это, конечно, вопрос качества. Притом что мы выделяем такие огромные средства, вопросы качества вызывают нарекания граждан. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 93-е место среди 141 страны мира по показателю качества дорог. Кения и Танзания выше нас. Причины по битуму - вопрос, который тоже набил оскомину, и цитирую опять главу государства в послании: "это позор для страны, которая добывает нефть в больших объемах". Правительство должно решить и мы присоединяемся", - резюмировал мажилисмен.

При этом, по его словам, за последние шесть лет 800 миллиардов тенге освоили по строительству автодорог.

Между тем, указал Альберт Рау, проведенный анализ показал, что лишь 18 тыс. км или 26% местных дорог имеют асфальтобетонное покрытие, а 74% - с покрытием из гравия, щебенки и грунта.

В этой связи депутат предложил пересмотреть оценку качества дорог.

Также сегодня на правчасе в мажилисе глава МИИР Каирбек Ускенбаев сообщил, какие дороги планируется перевести в категорию платных до 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993004-vyshe-nas-keniya-i-tanzaniya-kachestvo-dorog-v-kazahstane-raskritikovali-deputaty/