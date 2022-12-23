Регионы Казахстана с лучшими и худшими дорогами назвали в МИИР

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Актобе

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о лидирующих регионах по состоянию местных дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации МИИР, в этом году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тыс. км местных дорог, из которых завершены 2,6 тыс. км. На эти цели было выделено 372 млрд тенге.

В рамках развития местной сети в стране реализуются 486 проектов: по капитальному и среднему ремонту – 391, по строительству и реконструкции - 95 проектов.

До конца 2022 года запланировано завершение 164 проектов по ремонту, 6 проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог, отметили в ведомстве.

"Завершается реконструкция автомобильной дороги "Лавровка-Чкалово" в Северо-Казахстанской области, реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Айтеке би - Басыкара» в Кызылординской области, строительство первой очереди восточной объездной дороги в Шымкенте", - отметили в Комитете автомобильных дорог МИИР РК.

Завершаются также работы по благоустройству продолжения проспекта Абая в Алматы.

В министерстве сообщили, что по итогам проведенных работ доля дорог местной сети в нормативном состоянии в Казахстане будет доведена до 85% к концу года. К слову, подведены и предварительные итоги по областям.

"По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%) и Алматинской (91%) областях.

Худшее состояние дорог - в ЗКО (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002765-v-kakom-regione-kazahstana-luchshie-dorogi-rasskazali-v-miir/