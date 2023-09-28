"Является долгостроем": Карабаев извинился за долгое строительство трассы "Астана – Алматы"

Министр транспорта Марат Карабаев сегодня на брифинге ведомства высказался о строительстве трассы "Астана – Алматы", пообещав завершить его в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев признал, что трасса стала долгостроем.

"Участок ведется от Караганды до Алматы. Еще раз хочу принести свои извинения, за то, что это, действительно, является долгостроем. Проблема кроется в подрядных организациях. Мы использовали средства международных финансовых институтов", – сказал министр.

Он заверил, что по участку от Караганды до Алматы движение будет обеспечено.

"Проезд, за исключением нескольких участков, если в целом его смотреть – 946 километров, –795 километров проезд есть. Но за исключением определенных участков, где объездная дорога предусмотрена. (...)

В этом году темпы строительства значительно увеличились. В следующем году обеспечим полный ввод в эксплуатацию этой дороги", – пообещал глава Минторговли.

Напомним, что еще в апреле 2021 года сообщалось, что дорогу "Астана – Алматы", протяженностью 1282 километра, планируют завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Соответствующее поручение давал и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Летом прошлого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время рабочей поездки в Карагандинскую область проверил ход реконструкции трассы "Астана – Алматы".

Тогда председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев заявлял, что полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.