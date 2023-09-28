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Стоимость проезда по платным дорогам увеличат в Казахстане

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Машины едут по дороге
Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минтранспорта Марат Карабаев сообщил сегодня на брифинге, что тарифы на платные дороги в Казахстане повысятся на 20%, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев рассказал о грядущих изменениях в системе платных дорог Казахстана.

"Первое – мы повышаем стоимость на 20%. Второе – мы его (тариф – прим. ред.) привязываем к МРП. Ежегодно с ростом МРП тариф будет повышаться", – сообщил министр.

При этом он объяснил, что тарифы не пересматривались уже 10 лет, с момента введения платности на некоторых дорогах страны.

"Казахстан становится транзитным хабом, и объем перевозок от Узбекистана и КНР в сторону РФ и других стран и наоборот увеличивается именно автотранспортом. А это дополнительная нагрузка на дороги. Цель – за счет платности максимально обеспечить качество автодорог. Но можно будет купить абонентскую плату – это будет дешевле, чем разовая плата", – заверил глава Минтранспорта.

Кроме того, по словам министра, прорабатывается вопрос ввода платности на новых участках с двухполосным движением, но только для грузового транспорта. Легковых автомобилей это нововведение не коснется.

"Это дорога от границы России до Павлодара, от Павлодара до Калбатау, Усть-Каменогорска и, безусловно, обсуждаемый участок "Кызылорда – Аральск", от Актау до Бейнеу, от Актобе до Уральска. Это только для грузовых перевозок, этот вопрос обсуждается.

Один километр дороги в зависимости от нагрузки авто – для грузовых авто в целом от 15 до 30 тенге", – отметил Карабаев.

Позже глава Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин добавил, что с 3 октября стоимость проезда для всех видов транспорта на 4-полосных платных дорогах увеличится на 20%.

"И для грузовых, и для легковых автомобилей. Если стоимость для легкового был 1 тенге, то после повышения будет 1 тенге 20 тиын", – уточнил представитель ведомства.

Напомним, что в ноябре прошлого года Абдуллин сообщал, что на 1 ноября 2022 года общий сбор с платных дорог в стране насчитывал порядка 25 млрд тенге.

А еще раньше мы писали о том, какие платные дороги есть в Казахстане на данный момент и сколько стоит проезд по ним.

Сейчас в стране действует 11 платных дорог. Так, дорожный участок "Нур-Султан – Щучинск" начал взимать плату за проезд в 2013 году. А с января 2019 года на платной основе заработали трассы "Нур-Султан – Темиртау", "Алматы – Капшагай" и "Алматы – Хоргос".

В ноябре 2021 года в Казахстане были окончательно внедрены еще семь новых участков платных дорог: "Капшагай – Талдыкорган", "Нур-Султан – Павлодар", "Тараз – Кайнар", "Шымкент – Кызылорда", "Шымкент – Тараз", "Шымкент – граница с Узбекистаном" и "Щучинск – Кокшетау".

Добавим, что согласно Закону РК "Об автомобильных дорогах" решения об использовании автомобильных дорог (участков) на платной основе могут быть приняты в отношении:

  • автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения I технической категории для всех видов автомобильного транспорта;
  • автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения II технической категории для всех видов автомобильного транспорта либо только для грузового автомобильного транспорта;
  • автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения III технической категории для грузового автотранспорта;
  • улиц столицы и городов республиканского значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2038610-tarif-na-platnye-dorogi-povysyat-v-kazahstane/

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