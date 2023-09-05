Токаев прилетел в Алматинскую область

Самолет главы государства. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Как сообщили в Акорде, в ходе визита президент примет участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетит ряд объектов.

Напомним, в последний раз глава государства посещал Алматинскую область в октябре прошлого года. Во время своего визита Токаев встретился с местной общественностью, где отметил, что квартирный вопрос остается одним из острых в области.

По его словам, в регионе много ветхого и аварийного жилья – в связи с этим он поручил увеличить финансирование строительства и капремонта.

Также президент рассказал, что центр Алматинской области, город Қонаев, необходимо развивать.

Еще во время пребывания в регионе Касым-Жомарт Токаев вручил награды местным жителям за значительные достижения и особые заслуги перед страной, и успел прогуляться по центру города.

Мы подробно рассказывали, что еще обсуждал президент с общественностью Алматинской области во время своего прошлого визита, здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035345-tokaev-priletel-v-almatinskuyu-oblast/