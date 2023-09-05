Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев прилетел в Алматинскую область

Опубликовано:

Самолет главы государства
Самолет главы государства. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Как сообщили в Акорде, в ходе визита президент примет участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетит ряд объектов.

Напомним, в последний раз глава государства посещал Алматинскую область в октябре прошлого года. Во время своего визита Токаев встретился с местной общественностью, где отметил, что квартирный вопрос остается одним из острых в области.

По его словам, в регионе много ветхого и аварийного жилья – в связи с этим он поручил увеличить финансирование строительства и капремонта.

Также президент рассказал, что центр Алматинской области, город Қонаев, необходимо развивать.

Еще во время пребывания в регионе Касым-Жомарт Токаев вручил награды местным жителям за значительные достижения и особые заслуги перед страной, и успел прогуляться по центру города.

Мы подробно рассказывали, что еще обсуждал президент с общественностью Алматинской области во время своего прошлого визита, здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035345-tokaev-priletel-v-almatinskuyu-oblast/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.