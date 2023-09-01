Токаев: Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну

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Президент Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном послании народу подчеркнул, что Казахстан должен стать IT-страной. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Вы знаете, я уделяю повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций. Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются – мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха", – отметил Токаев.

По его словам, объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз и до конца текущего года этот показатель может достичь 500 миллионов долларов.

"Но и это не предел. Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу", – заявил президент.

Кроме того, в ходе совместного заседания палат парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Центры креативной индустрии создадут во всех городах страны.

Также глава государства заявил о структурной трансформации холдинга "Байтерек" и его масштабной цифровизации.

Развитие технического образования в Казахстане

Напомним, что в январе 2022 года президент Казахстана рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования. Он подчеркнул, что в нашей стране выпускается много юристов, экономистов и менеджеров. Глава государства отмечал, что Казахстану необходимо сделать упор на развитие технических специальностей.

В мае текущего года глава правительства отмечал, что четыре международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Среди них University of Arizona и Heriot-Watt University.

А до 2029 года планируется пригласить еще как минимум девять известных университетов.

Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита в КНР в мае текущего года заявил о желании открыть в Казахстане филиал крупного китайского вуза. Глава государства отмечал успехи Китая в повышении качества технического образования.

В начале июня Миннауки и высшего образования подготовило проект документа касательно создания нового учебного заведения в Улытауской области. Вуз будет предоставлять образовательные услуги, а также заниматься научной и научно-технической деятельностью.

Цифровизация в Казахстане

Напомним, что в июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане.

Позже, в сентябре, он заявил, что Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

"Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится", – заявил глава государства.

При этом в октябре специалисты ООН составили рейтинг стран по развитию электронного правительства.

Казахстан занял 15-е место в мире по уровню цифровизации среди населения и 28-е по – уровню развития e-Government (Электронное правительство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034789-tokaev-pered-nami-stoit-strategicheski-vazhnaya-zadacha-prevratit-kazahstan-v-it-stranu/