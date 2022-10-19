Казахстан по уровню цифровизации среди населения занял 15-е место в мире

Цифровизация. Иллюстративное фото: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Казахстан занял 15-е место в мире по уровню цифровизации среди населения и 28-е по — уровню развития e-Government (Электронное правительство).

Рейтинг был составлен специалистами ООН и опубликован на официальном сайте базы данных организации по развитию электронного правительства.

В рейтинге электронного участия граждан (E-Participation Index, EPI) Казахстан занял 15-е место. За 2 года наша страна поднялась в рейтинге на 11 позиций.

Мировым лидером в данной сфере является Япония. Стоит отметить, что в Центральной Азии Казахстан по данному показателю занимает первое место.

Также первое место в своем субрегионе Казахстан занимает и по уровню развития e-Government. Однако в мировом рейтинге — лишь на 28-м месте. Лидером по этому показателю является Дания, а среди азиатских стран — Южная Корея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993340-kazahstan-po-urovnyu-tsifrovizatsii-sredi-naseleniya-zanyal-15-e-mesto-v-mire/