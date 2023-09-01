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Меры поддержки для "креативщиков" разработают по поручению Токаева

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Мужчина рисует маркером на стикере
Креативное творчество. Иллюстративное фото: Pxhere.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о том, что Центры креативной индустрии создадут во всех городах страны, передает NUR.KZ.

"Еще одна точка роста экономики и занятости – это креативная индустрия, которая охватывает медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий. В современном мире именно «креативное производство», основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики.

Более того, креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей", - рассказал президент.

Глава государства отметил, что в Казахстане данный сектор до сих пор не развит.

"Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом у нас есть целая плеяда соотечественников, благодаря своему таланту получивших признание даже на мировой арене.

Мы должны создать все условия для масштабного развития креативной экономики в нашей стране. В том числе правовыми инструментами защитить интеллектуальную собственность. Это принципиально важный момент. Интеллектуальная собственность – такое же имущество, как оборудование или технологии", - добавил он.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил создать Центры креативной индустрии в каждом городе.

"Сейчас центры креативной индустрии сосредоточены в трех крупных городах - Астана, Алматы, Шымкент, - регионы остаются без должного внимания. Это нужно исправить. Точки притяжения талантов – Центры креативной индустрии – должны быть в каждом областном центре, в каждом крупном городе. Там же следует помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов.

Особенности производственного процесса субъектов креативной индустрии не позволяют им полноценно участвовать в программах поддержки предпринимательства, получать финансирование. Считаю необходимым разработать отдельный пакет мер поддержки «креативщиков», - резюмировал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034843-mery-podderzhki-dlya-kreativschikov-razrabotayut-po-porucheniyu-tokaeva/

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