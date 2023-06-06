Новый технический вуз намерены создать в Казахстане

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Миннауки и высшего образования подготовило проект документа касательно создания нового учебного заведения в Улытауской области. Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект постановления правительства "О создании некоммерческого акционерного общества "Технический университет Ұлытау" для публичного обсуждения на сайте появился вчера, 5 июня. Выразить свое мнение касательно данного НПА на портале можно будет в течение 14 дней.

Так, документом Миннауки предлагает создать в Жезказгане новый университет, для этого создадут некоммерческое акционерное общество, стопроцентно принадлежащее государству, в лице Министерства науки и высшего образования.

Согласно проекту, из резерва правительства ведомству нужно выделить 500 миллионов тенге для формирования уставного капитала.

Вуз будет предоставлять образовательные услуги, а также заниматься научной и научно-технической деятельностью.

Основным предметом деятельности создаваемого НАО является предоставление образовательных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского, дополнительного образования. Об этом говорится в проекте постановления.

Напомним, в январе 2022 года президент Казахстана рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования. Он подчеркнул, что в нашей стране выпускается много юристов, экономистов и менеджеров. Глава государства отмечал, что Казахстану необходимо сделать упор на развитие технических специальностей.

Не так давно глава правительства отмечал, что четыре международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Среди них University of Arizona и Heriot-Watt University.

А до 2029 года планируется пригласить еще как минимум девять известных университетов.

Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита в КНР в мае текущего года заявил о желании открыть в Казахстане филиал крупного китайского вуза. Глава государства отмечал успехи Китая в повышении качества технического образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023638-novyy-tehnicheskiy-vuz-namereny-sozdat-v-kazahstane/