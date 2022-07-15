Токаев подписал закон о развитии цифровизации

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования", сообщает официальный сайт Акорды.

Согласно информации на официальном сайте сената, закон предполагает внесение изменений и дополнений в 49 нормативных правовых актов - 9 кодексов и 40 законов.

Так, документ содержит нормы, направленные на повышение качества связи в сельских населенных пунктах. Законом предусмотрены материальные нормы к инициированным ранее изменениям в Кодекс РК об административных правонарушениях в части усиления ответственности операторов сотовой связи за качество услуг.

В законе также содержится нора, касающаяся воздушной прокладки оптиковолоконных сетей связи на опорах энергетической инфраструктуры. С принятием этой нормы, как отмечали сенаторы, часть отдаленных сел получит доступ к интернету.

Этим же законом предусмотрен порядок визуализации информации о покрытии регионов Казахстана сотовой связью и интернетом. Предполагается, что такая карта будет доступна каждому жителю страны.

Кроме того, этот закон направлен на исполнение поручения президента о дебюрократизации.

"Внесены соответствующие компетенции, описаны этапы и процедуры цифровой трансформации, реинжиниринга и управления данными. В том числе на уровне закона вводится запрет на истребование документов госорганами в случаях, если они имеются в информационных системах", - объясняли в сенате.

Наряду с этим, этим законом:

пересмотрен подход к сервисной модели «электронного правительства», внесены нормы, поддерживающие участие отечественных IT-компаний в разработке программного обеспечения единой платформы «электронного правительства»;

вносится обязательство государственных органов и квазигоспредприятий адаптировать ресурсы для слабовидящих и слабослышащих граждан, закрепляется на уровне кодекса равнозначность цифрового и электронного документов оригиналам;

вводится принцип экстерриториальности выдачи документов - их можно будет получить в любом центре обслуживания населения;

соотечественникам, вернувшимся на родину, дается возможность восстановить все акты гражданского состояния, а не только свидетельство о рождении, и получить доступ к электронным сервисам;

предусмотрено усиление защиты личной информации, пересмотрены критерии безопасности для государственных объектов информатизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978611-tokaev-podpisal-zakon-o-razvitii-tsifrovizatsii/