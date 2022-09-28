Токаев: Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании международного технологического форума Digital Bridge 2022. Его выступление опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"По прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве.

Прочный задел для этого уже имеется. Сегодня наша страна входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН, опережая многие развитые страны.

Следует отметить, что Казахстан четко определился с вектором развития цифровизации как с содержательной, так и с институциональной стороны", - сказал Токаев.

Президент напомнил, что сейчас в Казахстане повсеместно используются электронные документы.

"Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится", - заявил глава государства.

Во время выступления Токаев также поручил Минцифры наладить работу систем SpaceX и OneWeb в отдаленных селах Казахстана, а правительству - оказать поддержку IT-специалистам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989988-tokaev-kazahstan-vhodit-v-top-30-samyh-otsifrovannyh-gosudarstv-oon/