Токаев: Казахи должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с бизнесменами рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Слишком много производим юристов, экономистов, менеджеров. Нам нужно сейчас образование поставить на технические рельсы", - сказал Токаев.

Также он заявил, что планирует кардинально изменить программу "Болашак".

"Программу "Болашак" мы переориентируем: мы будем направлять наших молодых людей на учебу в том числе и в Россию, а может быть, в первую очередь в Россию, в известные технические вузы", - пояснил президент.

Кроме того, глава государства затронул тему открытия новых вузов в Казахстане.

"Недавно я поставил вопрос о том, чтобы открыть филиалы ведущих университетов именно по техническим специальностям. Казахи, молодые казахи, должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение.

Правительству следует детально проработать эти вопросы. Если каждая финансовая промышленная группа поставит современный завод, обучит простых ребят из аулов пригородов, крупных городов, даст им возможность хорошо и честно зарабатывать - это уже серьезная гарантия социальной стабильности.

В этом должна заключаться одна из ответственностей бизнеса. У вас для этого есть все: капитал, опыт, команда управленцев, четкое видение рынка.

Рассчитываем на то, что ваша социальная ответственность должна стать естественной потребностью, не мерой "из-под палки" или "милостью Божьей", а системной политикой", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня президент заявил о том, что "разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня", а также указал, что "в Казахстане от экономического роста выигрывают ограниченные элитные группы".

Также Токаев сделал акцент на необходимости инвестировать средства в отечественную экономику, а также сказал о том, что диверсифицированная экономика в стране так и не была построена.

Помимо вышесказанного, глава государства указал, что бизнес в стране "проплывает" мимо казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952326-tokaev-kazahi-molodye-kazahi-dolzhny-byt-tehnaryami-eto-moe-glubokoe-ubezhdenie/