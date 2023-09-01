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Токаев заявил о трансформации холдинга "Байтерек" в Казахстане

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Мужчина подписывает бланк
Подпись. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о структурной трансформации холдинга "Байтерек" и его масштабной цифровизации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса. Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию", — заявил Токаев.

Также он заявил пристального внимания требует стимулирование экспорта, поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.

"Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села. Очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции. Сегодня в целом ряде базовых отраслей доминируют несколько крупных игроков. Это ведет к искажениям рынка", — заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034847-tokaev-zayavil-o-transformatsii-holdinga-bayterek-v-kazahstane/

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