Филиалы еще девяти мировых университетов хотят открыть в Казахстане

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов принял участие в Форуме президентов Альянса азиатских университетов (ААУ), проходящем в Астане в рамках ежегодного Саммита организации, передает официальный сайт премьер-министра РК.

Сообщается, что саммит является одним из ключевых мероприятий Альянса азиатских университетов и своего рода платформой, где ученые, исследователи и политики могут обсудить текущие проблемы и тенденции в сфере высшего образования.

В этому году саммит принимает Назарбаев Университет.

Между тем премьер-министр отметил, что мероприятие знаменует собой первую очную встречу руководителей университетов Альянса после начала пандемии COVID-19.

"Стремительные преобразования в мире, вызванные пандемией COVID-19, технологической революцией, развитием искусственного интеллекта и другими факторами, усиливают потребность в инновационных решениях в различных областях, особенно в сфере образования", — сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Также глава кабмина подчеркнул, что, учитывая мировые тенденции, Казахстан планирует довести уровень финансирования научных исследований до 1% ВВП к 2027 году. Кроме того, на фоне стремительных темпов цифровизации всех отраслей экономики правительство ведет работу по формированию цифровой архитектуры высших учебных заведений, чтобы должным образом подготовить будущих участников рынка труда.

Кроме того, отмечается, что с параллельно с этим укрепляется сотрудничество с престижными иностранными университетами. Так, четыре международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Среди них University of Arizona и Heriot-Watt University. До 2029 года планируется пригласить еще как минимум девять известных университетов.

Альянс азиатских университетов. Фото: primeminister.kz

"В настоящее время также реализуются инициативы по преобразованию региональных казахстанских университетов в учебные заведения международного уровня. Для этого ведется работа по их оснащению и созданию исследовательских лабораторий. Данные центры будут способствовать академическому и научному развитию, поднимая стандарты в регионах", — сказал Алихан Смаилов.

Альянс азиатских университетов — некоммерческая организация, основанная в 2017 году для содействия академическому и культурному сотрудничеству университетов-участников. В его состав входят 15 вузов со всей Азии, в том числе ведущие университеты Китая, Японии, Южной Кореи, Таиланда и других стран.

Напомним, в марте министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил президенту об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году.

Между тем еще в апреле 2022 года сообщалось, что Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева передадут в доверительное управление University of Arizona.

Также к осени того же года в Казахстане планировалось открыть филиалы Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина.

Кроме того, ранее Саясат Нурбек рассказывал о том, филиалы каких еще зарубежных вузов хотят открыть в Казахстане.

По его словам, прорабатывается открытие следующих филиалов:

Университета Хериот-Уатт (Великобритания) на базе Актюбинского регионального университета им. Жубанова;

зарубежного вуза (Университет Калгари (Канада), Вагенингенский Университет (Нидерланды) на базе Университета им. Шакарима;

Берлинского технического университета (ФРГ) на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева;

филиала зарубежного вуза в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма на базе Жетысуского университета им. И. Жансугурова;

прорабатывается стратегическое партнерство между ЮКУ им. М. Ауэзова с KAIST (Южная Корея) и UCLA (США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020262-filialy-esche-devyati-mirovyh-universitetov-hotyat-otkryt-v-kazahstane/