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30 лет независимости Казахстана

Сколько школ в Казахстане обеспечены системой безопасности, рассказали Смаилову

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов посетил МВД и ознакомился с мерами по обеспечению безопасности школ в преддверии нового учебного года, передает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Глава МВД Марат Ахметжанов отметил, что широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных президентом перед органами внутренних дел.

Так, на сегодняшний день МВД внедряет видеонаблюдение по принципу "коврового покрытия" на улицах и в общественных местах городов республики. С помощью камер, выведенных в центры оперативного управления (ЦОУ) полиции, с начала года раскрыты 6 тыс. преступлений, пресечены 2,7 млн нарушений ПДД, а также 312 тыс. других административных правонарушений. В целом благодаря этому уровень преступности по стране в текущем году снизился на 17%.

"Мы уже много раз убеждались в том, что посредством цифровизации можно поднять уровень эффективности работы соответствующих государственных служб. Что мы видим: продуктивность резко возрастает, коррупциогенность – снижается. МВД не является исключением, здесь по разным направлениям есть хорошие результаты благодаря внедрению цифровых технологий. Мы поддерживаем эту работу. Нужно ее поступательно проводить в регионах и дальше", – сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов и Марат Ахметжанов
Алихан Смаилов и Марат Ахметжанов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр также подробно ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школах. В частности, ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях, в ЦОУ и дежурные части полиции. В настоящее время данными мерами охвачены 3 654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7,6 тыс. учебных заведениях. Работа по их подключению продолжается.

Вместе с тем сплошным видеонаблюдением охвачены и служебные помещения ОВД. Всего установлены 18 тыс. камер. Они позволяют контролировать поведение как самих сотрудников, так и других участников рабочего процесса. Аналогичная работа ведется в учреждениях УИС. Так, в 52 колониях установлены 22 тыс. видеокамер. Изображения выведены в ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.

Также глава кабмина оценил работу новых видеожетонов, приобретенных в рамках проекта "Цифровой полицейский". Устройство транслирует видео в режиме реального времени с выводом на рабочие места руководителей и других проверяющих. Программа, установленная на видеожетонах, не позволяет сотруднику полиции самостоятельно удалять видеозаписи, отключать устройство или скрывать свое местоположение.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Кроме того, премьер-министру рассказали об особенностях работы системы "Қорғау", которая помогает полиции обнаруживать нарушителей правил дорожного движения. Программа, анализируя данные с уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это может быть как злостный нарушитель ПДД, так и автолюбитель, управляющий машиной на большой скорости.

Наряду с этим Алихан Смаилов ознакомился с реализацией мер по усилению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, результатами работы по оказанию госуслуг в области миграции и проектом CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству. В частности, полиция совместно с операторами связи поставила технический заслон звонкам с подменных номеров, благодаря чему заблокированы уже 36,5 млн звонков от мошенников.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Что касается борьбы с наркопреступностью, в текущем году правоохранительными и специальными органами изъято свыше 14 тонн наркотиков, в том числе более 71 кг героина и 652 кг "синтетики!. В оборот не допущены 4,7 млн разовых доз стоимостью 24 млрд тенге. Ликвидированы 52 нарколаборатории. Кроме того, изъяты 85 тонн прекурсоров, в результате чего предотвращено изготовление 20 млн разовых доз "синтетики". Заблокированы 2,5 тыс. наркосайтов.

Помимо этого, были рассмотрены результаты автоматизации кадровых процессов, а также актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в целом.

Проверки безопасности в школах Казахстана

В Министерстве просвещения РК после нападения на учеников, которое произошло 13 февраля в одной из школ Петропавловска и едва не закончилось трагедией, поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны.

Бывший вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов отметил, что в школе, где случилось нападение, не было профессиональной охраны. А глава комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова объявила о проверках безопасности в казахстанских школах.

Кроме того, ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Также глава МВД Марат Ахметжанов высказался о том, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а вахтеры. А министр просвещения Гани Бейсембаев предложил усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей.

Позже в Министерстве просвещения Казахстана предложили внести изменения в Типовые правила деятельности школ. Согласно документу, во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители.

В июне глава Минпросвещения доложил Токаеву, что планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

А в середине августа Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября.

Так, по данным МВД, больше половины школ в стране небезопасны. Всего проинспектировали свыше 5 тысяч учреждений, и нарушения нашли в большинстве случаев – это 2900 школ.

"В основном это несоответствие стандартам видеонаблюдения, отсутствие тревожных кнопок, турникетов или лицензированной охраны. Привлечены к ответственности 24 руководителя, наложены штрафы на 5,4 миллиона тенге", – заявил вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034378-kak-budut-rabotat-trevozhnye-knopki-v-shkolah-kazahstana-pokazali-smailovu/

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