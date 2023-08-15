Сколько школ в Казахстане не успевают закончить строительные работы до 1 сентября

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября, передает сайт телеканала КТК.

По словам главы правительства, 15 новых школ, которые должны были быть достроены к 1 сентября, могут не открыться в назначенный срок. Смаилов потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы через две недели учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

Всего, как сообщает телеканал, в этом году по Казахстану планируют сдать 52 новые школы. Еще в 180 делают капитальный ремонт.

При этом свою проверку перед началом учебного года провели и полицейские.

Так, по данным МВД, больше половины школ в стране небезопасны. Всего проинспектировали свыше 5 тысяч учреждений, и нарушения нашли в большинстве случаев – это 2900 школ.

"В основном это несоответствие стандартам видеонаблюдения, отсутствие тревожных кнопок, турникетов или лицензированной охраны. Привлечены к ответственности 24 руководителя, наложены штрафы на 5,4 миллиона тенге", – заявил вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев.

Источник: КТК

Напомним, что сегодня Алихан Смаилов поручил проработать вопрос установления приемлемых цен на канцтовары и школьную форму.

Также по словам премьера, министр просвещения и акимы регионов должны держать на личном контроле вопрос стопроцентной готовности всех объектов образования в стране к новому учебному году.

А от акиматов и МВД ожидается завершение работы по обновлению видеокамер в школах, выводу систем видеонаблюдения в Центры оперативного управления и обеспечению школ лицензированной охраной.

При этом глава Минпросвещения Гани Бейсембаев сегодня заявил, что решение о длительности учебного года в Казахстане могут принять до конца этой недели.

"Если обе стороны придут к консенсусу, в первую очередь выиграют наши дети. В скором будущем мы примем единое решение.

Я дал поручение ускорить этот вопрос, думаю, на этой неделе коллеги должны прийти к единому мнению", – заявил министр.

Ранее казахстанцы раскритиковали решение продлить учебный год до 31 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032607-skolko-shkol-v-kazahstane-ne-uspevayut-zakonchit-stroitelnye-raboty-do-1-sentyabrya/