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Информацию об остановке трех НПЗ Казахстана опровергли в Минэнерго

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Шымкентский НПЗ.
Шымкентский НПЗ. Фото: пресс-служба Минэнергетики

Министерство энергетики Республики Казахстан опровергает информацию об остановке трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Атырауский НПЗ. В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

Начался прием электроэнергии, ведутся работы по поэтапному запуску завода.

Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения", – пояснили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95. Регенерация и пуск будут завершены 14 июля.​

Отмечается, что накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.

"Павлодарский НХЗ. Завод находится на плановом ремонте и начинает пуск 19 июля.

Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.

Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране обеспечивают бесперебойное покрытие потребности рынка", – добавили в Минэнерго.

Напомним, сегодня стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества.

Позже аварию на АНПЗ прокомментировали в Минэнерго.

"В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.

Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно", – пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027396-informatsiyu-ob-ostanovke-treh-npz-kazahstana-oprovergli-v-minenergo/

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