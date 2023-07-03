Добычу нефти приостановили на нескольких месторождениях, заявили в КМГ
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Из-за отключения электроэнергии на МАЭК сегодня была частично или полностью приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях, передает официальный сайт "КазМунайГаза".
"В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", – говорится в сообщении.
В КМГ отметили, что работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии.
Напомним, сегодня стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества.
Позже аварию на АНПЗ прокомментировали в Минэнерго.
"В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.
В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.
Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно", – пояснили в ведомстве.
Кроме того, информацию об остановке трех НПЗ Казахстана опровергли в Минэнерго.
Также причину аварийного отключения света, которое произошло в Атырау, объяснили в "Атырау-Жарык" и Минэнерго.
Масштабное отключение света в Атырау прокомментировали и в областном акимате.
Между тем стало известно, что электроснабжение в Атырау полностью восстановлено.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027407-dobychu-nefti-priostanovili-na-neskolkih-mestorozhdeniyah-zayavili-v-kmg/