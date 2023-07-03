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Аварию на НПЗ в Атырау прокомментировали в Минэнерго (видео)

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Атырауский НПЗ
Атырауский НПЗ. Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.news

Аварию на Атырауском НПЗ, которая произошла сегодня, прокомментировали в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерство энергетики РК сообщает, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.

Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.

В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

  • автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-суточной потребности страны;
  • Аи-95 – 46 тыс. тонн (15 суток);
  • дизтопливо – 520 тыс. тонн (29 суток).

В Минэнерго добавили, что текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027390-avariyu-na-npz-v-atyrau-prokommentirovali-v-minenergo/

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