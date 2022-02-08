Токаев об АЭС: Нам позарез нужна атомная электроэнергия – без нее потеряем экономику

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Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что ответственные лица по какой-то причине уходят от ответов о строительстве АЭС. Президент считает, что нужно говорить прямо – без атомной энергетики Казахстан потеряет экономику, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответа на вопрос о строительстве АЭС. Нужно прямо сказать - без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство.

Нам позарез нужна электроэнергия, причем чистая атомная электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики", - заявил Токаев.

Напомним, в начале сентября президент дал правительству год для того, чтобы понять, появится ли в Казахстане атомная энергетика. Уже в ноябре во время встречи с представителями финансового сектора Токаев отметил, что Казахстан уже проявляет первые признаки энергодефицита, и подчеркнул, что ему, возможно, все же придется принять решение о строительстве АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955138-tokaev-ob-aes-nam-pozarez-nuzhna-atomnaya-elektroenergiya-bez-nee-poteryaem-ekonomiku/