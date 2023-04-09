Конституционный суд по обращению Токаева проверил ряд правовых актов

Конституционный суд Казахстана. Фото: Акорда

Конституционный суд по обращению президента Казахстана рассмотрел на соответствие Конституции нормативные правовые акты, принятые парламентом, передает официальный Telegram-канал КС РК.

Согласно сообщению, Конституционный суд, по обращению Токаева от 29 марта проверил конституционность принятых парламентом 16 марта и представленных на подпись президенту:

Социального кодекса РК;

Конституционного закона РК "О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан";

Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения";

Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях";

Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан";

Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан".

С полным текстом постановлений КС можно ознакомиться здесь и здесь.

Возвращение Конституционного суда в Казахстан

В марте 2022 года Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. Он заявил, что данный орган позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан.

В ноябре глава государства публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне референдума. В одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в Казахстане начинает функционировать Конституционный суд.

Главой КС назначили Эльвиру Азимову, ранее занимавшую пост уполномоченного по правам человека в стране. В новую должность она вступила с 1 января 2023 года.

Кроме того, депутаты мажилиса избрали трех судей КС. Позже трех судей избрали и в сенате. Еще четырех судей назначил президент Казахстана.

2 января 2023 года Токаев подписал указ о деятельности КС, спустя несколько дней он провел встречу с его судьями.

Между тем в феврале стало известно, что казахстанец обратился в Конституционный суд и попросил рассмотреть на соответствие Конституции подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", касающихся ставки государственной пошлины.

В марте Конституционный суд признал норму Закона "О государственной службе Республики Казахстан" не соответствующей Конституции после того, как экс-заместителя акима Бородулихинского района ВКО уволили с занимаемой должности за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, а спустя три года не допустили вновь к госслужбе.

Также судья КС Роман Подопригора заявлял, что Конституционный суд готов к неоднозначной реакции на свои решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016023-konstitutsionnyy-sud-po-obrascheniyu-tokaeva-proveril-ryad-pravovyh-aktov/