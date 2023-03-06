Норму закона о госслужбе в Казахстане признали несоответствующей Конституции

Конституционный суд Казахстана. Фото: Акорда

Конституционный суд признал норму Закона "О государственной службе Республики Казахстан" не соответствующей Конституции, об этом говорится на официальном сайте КС РК.

Сообщается, что обращение бывшего заместителя акима Бородулихинского района ВКО Булата Аргумбаева поступило в Конституционный суд 24 января текущего года.

Из обращения следует, что Булата Аргумбаева уволили с должности заместителя акима Бородулихинского района ВКО за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу. Через три года он попытался восстановиться на государственной службе. Однако запрет не позволяет ему вновь занять должности на госслужбе.

В судебном органе отметили, что в соответствии с оспариваемой нормой закона на государственную службу не может быть принят гражданин, который в течение трех лет перед поступлением на государственную службу привлекался к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий госслужбу. Также на государственную службу не допускается гражданин, уволенный за дисциплинарный проступок, дискредитирующий госслужбу.

"Субъект обращения полагает, что данная норма пожизненно лишает его права работать на государственной службе и является несправедливой, ущемляет право быть избранным в государственные органы и нарушает принцип равного права граждан на доступ к государственной службе (статья 33 Конституции)", – добавили в суде.

Конституционный Суд по итогам рассмотрения данного обращения признал подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона "О государственной службе Республики Казахстан" не соответствующим пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции.

И теперь, согласно документу, правительству необходимо не позднее шести месяцев после опубликования настоящего нормативного постановления внести в мажилис парламента РК проект закона, направленный на приведение законодательства РК в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда.

Напомним, в феврале Конституционный суд приступил к рассмотрению дела о проверке конституционности некоторых положений Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", касающихся ставки государственной пошлины.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте судебного органа, Конституционный суд РК обеспечивает верховенство Конституции Казахстана на всей территории республики.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией Казахстана и Конституционным законом "О Конституционном суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011968-normu-zakona-o-gossluzhbe-priznali-nesootvetstvuyuschey-konstitutsii/