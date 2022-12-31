Токаев назначил судей Конституционного суда

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначены четыре судьи Конституционного суда, в свои полномочия они вступят с 1 января 2023 года, передает официальный сайт Акорды.

Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного суда РК с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего государственно-правовым отделом Администрации президента РК.

Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного суда РК с 1 января 2023 года.

Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного суда РК с 1 января 2023 года.

Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного суда РК с 1 января 2023 года.

Напомним, 29 декабря председателем Конституционного суда Казахстана стала Эльвира Азимова. Также стало известно, что сенат избрал трех судей Конституционного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2003852-tokaev-naznachil-sudey-konstitutsionnogo-suda/