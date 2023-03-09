К неоднозначной реакции на свои решения готовы в Конституционном суде Казахстана

Конституционный суд Казахстана. Фото: Акорда

Конституционный суд Республики Казахстана готов к неоднозначной реакции на свои решения, об этом заявил судья КС Роман Подопригора в своем официальном Telegram-канале.

"Оспариваемая норма закона о государственной службе была признана неконституционной.

Решение вызвало неоднозначную реакцию. От восторгов в плане восстановления справедливости и реальной защиты прав человека до обвинений в покрывательстве нерадивых чиновников. Такая неоднозначность будет видимо частой. Мы к ней готовы", – говорится в публикации.

В качестве примера Роман Подопригора привел недавнее решение Конституционного суда о признании нормы закона о госслужбе несоответствующей Конституции.

Напомним, что бывший заместитель акима Бородулихинского района ВКО Булат Аргумбаев обратился в Конституционный суд в январе текущего года. Его уволили с занимаемой должности за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу. Через три года он попытался восстановиться на госслужбе. Однако запрет не позволял ему это сделать, поскольку в соответствии с законом о государственной службе, гражданин, уволенный за такой проступок, не может быть принят на госслужбу вновь.

Судья отметил, что, согласно решению Конституционного суда, пожизненный запрет на госслужбу за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, не отвечает требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности. По его словам, неограниченный и безусловный запрет не имеет объективного и разумного обоснования и приводит к ущемлению конституционных прав граждан.

"При формировании своей позиции, суд заметил, что законодательство допускает поступление на госслужбу лиц, совершивших административное коррупционное правонарушение, уголовный проступок и преступление. Тем самым, граждане, совершившие административные и уголовные правонарушения и нанесшие более серьезный вред охраняемым законом интересам, находятся в лучшем положении по сравнению с лицами, уволенными за дисциплинарные проступки и, в результате, пожизненно лишенными права на госслужбу", – добавил Роман Подопригора.

Отметим, что Конституционный суд по итогам рассмотрения обращения Аргумбаева признал подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона "О государственной службе Республики Казахстан" не соответствующим пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции. И теперь правительству необходимо не позднее шести месяцев после опубликования настоящего нормативного постановления внести в мажилис парламента РК проект закона, направленный на приведение законодательства РК в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда.

Добавим, что Роман Подопригора с начала текущего года вошел в состав судей Конституционного суда. До назначения на эту должность он работал главным научным сотрудником Института законодательства РК и директором НИИ публичного права Caspian University.

Также, согласно данным на официальном сайте судебного органа, Конституционный суд РК обеспечивает верховенство Конституции страны на всей территории республики.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией Казахстана и Конституционным законом "О Конституционном суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

Возвращение Конституционного суда в Казахстан

В марте прошлого года Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. Он заявил, что данный орган позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан.

В ноябре глава государства публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне референдума. В одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в Казахстане начинает функционировать Конституционный суд.

Главой Конституционного суда назначили Эльвиру Азимову, ранее занимавшую пост уполномоченного по правам человека в стране. В новую должность она вступила с 1 января 2023 года.

Кроме того, депутаты мажилиса избрали трех судей Конституционного суда. Позже трех судей избрали и в сенате. Еще четырех судей назначил президент Казахстана.

А 2 января 2023 года Токаев подписал указ о деятельности Конституционного суда, спустя несколько дней он провел встречу с судьями Конституционного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012230-k-neodnoznachnoy-reaktsii-na-svoi-resheniya-gotovy-v-konstitutsionnom-sude-kazahstana/