Казахстанец обратился в Конституционный суд из-за налогового кодекса

Здание Конституционного суда. Иллюстративное фото: Facebook / Конституционный Суд Республики Казахстан

Конституционный суд начал рассматривать дело о проверке конституционности некоторых положений Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", касающихся ставки государственной пошлины, сообщается на официальном сайте КС РК.

Обращение гражданина Д. поступило в суд 24 января. Казахстанец попросил рассмотреть на соответствие Конституции подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

"Свое требование гражданин обосновывает тем, что оспариваемая норма нарушает пункт 2 статьи 13, статью 14 Конституции, а также статью 7 Всеобщей декларации прав человека ООН и статью 2 Международного пакта о гражданских и политических правах", - говорится в сообщении суда.

Ранее, в связи с несогласием с судебным решением, вынесенным в 2018 году, гражданин решил обжаловать судебные акты в Верховном суде. Установленная в связи с обжалованием государственная пошлина в размере около 2 млн тенге, как сообщил заявитель, ограничивает его право на судебную защиту, предусмотренное Конституцией.

Отмечается, что с 2018 года гражданин Д. трижды обращался в Верховный суд и трижды получил отказ в рассмотрении ходатайства ввиду неуплаты госпошлины.

Интересы гражданина в Конституционном суде представляет адвокат.

По предмету обращения КС заслушал представителей сената, Генпрокуратуры, министерств финансов, юстиции и национальной экономики, уполномоченного по правам человека, изучил заключения Республиканской нотариальной палаты, Республиканской коллегии адвокатов, Научно-исследовательского института финансового и налогового права и Каспийского университета

Решению по обращению еще не принято. По итогам рассмотрения постановление Конституционного суда будет опубликовано на официальных ресурсах.

Возвращение Конституционного суда в Казахстан

В марте прошлого года Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. Он заявил, что данный орган позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан.

В ноябре Токаев публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне референдума. В одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в Казахстане начинает функционировать Конституционный суд.

На официальном сайте судебного органа указано, что Конституционный Суд РК обеспечивает верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом "О Конституционном Суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других государственных органов.

В конце декабря прошлого года главой КС назначили Эльвиру Азимову, ранее занимавшую пост уполномоченного по правам человека в стране. В новую должность она вступила с 1 января 2023 года.

Тогда же депутаты мажилиса избрали трех судей Конституционного суда, одним из которых стал экс-министр юстиции Канат Мусин. Позже трех судей избрали и в сенате. Еще четырех судей назначил Токаев.

2 января 2023 года президент Казахстана подписал указ о деятельности Конституционного суда, а через несколько дней глава государства провел встречу с судьями КС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009910-kazahstanets-obratilsya-v-konstitutsionnyy-sud-iz-za-nalogovogo-kodeksa/