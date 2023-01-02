Токаев подписал указ о деятельности Конституционного суда

Судейский молоток. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам деятельности Конституционного суда Республики Казахстан и его аппарата, сообщает официальный сайт Акорды.

"Главой государства подписан указ по вопросам деятельности Конституционного суда Республики Казахстан и его аппарата", – гласит сообщение.

Конкретное же содержание указа на сайте не приводится.

Возвращение Конституционного суда в Казахстан

В марте прошлого года Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. Он заявил, что данный орган позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан.

В ноябре Токаев публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне референдума. В одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в Казахстане начинает функционировать Конституционный суд.

Главой данного органа недавно назначили Эльвиру Азимову, недавно занимавшую пост уполномоченного по правам человека в стране. В новую должность она вступила вчера.

В конце декабря депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) избрали трех судей Конституционного суда. Одним из судей стал экс-министр юстиции Канат Мусин. Трех судей также избрали и в сенате (верхняя палата). Еще четырех судей назначил Токаев.

Что такое Конституционный суд?

Конституционный суд Республики Казахстан (далее – Конституционный суд, КС) обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны, говорится в Законе "О Конституционном суде Республики Казахстан" на сайте ИПС "Адилет".

При осуществлении своих полномочий КС самостоятелен и независим от граждан, организаций, госорганов, должностных лиц, руководствуется Конституцией РК и настоящим Конституционным законом, воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других госорганов.

Согласно статье 2, статус, компетенция, организация и деятельность Конституционного суда определяются и регулируются Конституцией и настоящим Конституционным законом

По вопросам организации и порядка своей деятельности Конституционный суд на основе настоящего Конституционного закона принимает регламент Конституционного суда и иные акты.

Согласно статье 3 "Состав и порядок формирования Конституционного суда":

Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.

председатель Конституционного суда назначается на должность президентом страны с согласия сената парламента Республики Казахстан.

заместитель председателя Конституционного суда назначается президентом страны по представлению председателя Конституционного суда из числа судей Конституционного суда.

4 судей Конституционного суда назначаются на должность президентом страны, по трое судей Конституционного суда назначаются сенатом и мажилисом парламента по представлению председателей палат парламента Республики Казахстан.

Как ранее стало известно, порядок рассмотрения обращений Конституционным судом включает в себя пять этапов:

предварительное рассмотрение обращений аппаратом Конституционного суда;

принятие обращения к конституционному производству;

подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда;

проведение заседания по рассмотрению обращения;

принятие окончательного решения.

При этом целями данного закона являются:

реализация внесенных изменений в Конституцию в части преобразования Конституционного Совета в Конституционный суд;

усиление правозащитных институтов государства;

обеспечение строгого соблюдения положений Основного закона;

расширение доступа граждан к конституционному контролю.

Отметим, что Конституционный суд существовал в Казахстане до 1995 года, но был заменен на Конституционный совет. Последний прекратил свое существование в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003944-tokaev-podpisal-ukaz-o-deyatelnosti-konstitutsionnogo-suda/