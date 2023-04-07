Могут ли отозвать мандат депутата Жигули Дайрабаева из-за приговора его сыновьям

Жигули Дайрабаев. Фото: Facebook / Жигули Дайрабаев

Депутат Анас Баккожаев, член фракции партии "Ауыл", рассказал в мажилисе, могут ли отозвать мандат Жигули Дайрабаева в свете уголовного дела в отношении его сыновей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что сыновей депутата мажилиса Жигули Дайрабаева приговорили к условному сроку – суд установил, что они получили госсубсидии за приобретенные саженцы клубники. Часть денег они похитили и потратили на личные нужды. Ущерб, причиненный государству, составил 550,8 млн тенге.

В связи с этим журналисты поинтересовались, могут ли отозвать мандат депутата Дайрабаева из-за проступка его сыновей.

"Жигули Дайрабаев не будет сдавать мандат из-за приговора его сыновьям. Я выскажу позицию фракции: не можем его в чем-то винить", – сказал в ответ Анас Баккожаев.

Представители СМИ уточнили, насколько уместно сохранять за ним кресло депутата в сложившейся ситуации.

"Во-первых, он лично не упоминается и не фигурирует в уголовном деле. Во-вторых, его дети уже взрослые – они должны ответить за свои действия сами. Они всю жизнь занимались сельским хозяйством и знали о рисках. Он знает риск. Они должны защищать себя сами и нести ответственность", – подчеркнул Баккожаев.

Напомним, что на депутатских выборах, прошедших 19 марта в Казахстане, партия "Ауыл" набрала 10,90%, или 693 938 голосов избирателей.

Позже стало известно, что один из восьми депутатских мандатов, которые были выделены партии, получил Жигули Дайрабаев.

Также напомним, что в прошлом году он баллотировался в президенты Казахстана. На выборах за Дайрабаева проголосовали 3,42%, или 271 641 избирателей.

Дело сына Даулета Турлыханова

Напомним, что в Казахстане также идет разбирательство по громкому делу против сына другого депутата мажилиса – Даулета Турлыханова.

Так, в феврале юрист Анна Чернова сообщила, что она и ее супруг Олег пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке. Юрист заявляла, что после этого нападавший парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.

Обидчиком оказался сын известного спортсмена, заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова. Сам спортсмен позже прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами.

Также подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и Олега и Анны Черновых рассказали в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сын Турлыханова является военнослужащим. Уголовное дело было передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

Недавно стало известно, что следствие по делу было завершено и его собираются передать в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015897-mogut-li-otozvat-mandat-deputata-zhiguli-dayrabaeva-iz-za-prigovora-ego-synovyam/