"Не ребенок, за свои действия ответит": депутат Турлыханов о конфликте его сына с юристами
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Депутат мажилиса Даулет Турлыханов сегодня в кулуарах парламента прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Турлыханова, сейчас по делу его сына работают адвокаты.
"Следствие идет по этому инциденту. В ближайшие дней 10 или две недели вы узнаете результаты. Следствие ведет военное следственное управление. Мой сын - военнослужащий", - отметил он.
Он также сообщил, что, по последней информации, потерпевшая сторона хочет пойти на примирение.
"Сейчас в первую очередь хотел бы сказать, пусть следственные органы дадут оценку. Потом дальше будем смотреть. Я встретился с ними. Сначала извинился. Предложил помочь с лечением", - отметил он.
Представители СМИ поинтересовались, не было ли у него мысли снять после инцидента свою кандидатуру с должности депутата.
"Было. (– Что помешало? – прим. ред.) Друзья, семья. Он совершеннолетний парень", - заявил он.
Журналисты также поинтересовались, откуда у его сына была такая агрессия.
"Вы ему задайте вопрос. Вы хотите сказать, что я его настраивал на это? Какой родитель этого захочет? Я тоже дрался в детстве, в классе. Он не ребенок, сам за свои действия ответит", - сказал политик.
Конфликт сына Даулета Турлыханова и юристов Олега и Анны Черновых
В феврале Анна Чернова (Димитриевич) сообщала, что она и ее супруг пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке.
Юрист заявила, что после парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.
Обидчиком юристов оказался сын известного спортсмена, заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова. Сам спортсмен подтвердил, что в конфликте действительно участвовал его сын. Он также осудил поведение своего сына.
Позже подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и юристов Олега и Анны Черновых рассказали в Главной военной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что сын Турлыханова Болат является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014543-ne-rebenok-za-svoi-deystviya-otvetit-deputat-turlyhanov-o-napadenii-syna-na-advokatov/