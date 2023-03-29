"Не ребенок, за свои действия ответит": депутат Турлыханов о конфликте его сына с юристами

Кулак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов сегодня в кулуарах парламента прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Турлыханова, сейчас по делу его сына работают адвокаты.

"Следствие идет по этому инциденту. В ближайшие дней 10 или две недели вы узнаете результаты. Следствие ведет военное следственное управление. Мой сын - военнослужащий", - отметил он.

Он также сообщил, что, по последней информации, потерпевшая сторона хочет пойти на примирение.

"Сейчас в первую очередь хотел бы сказать, пусть следственные органы дадут оценку. Потом дальше будем смотреть. Я встретился с ними. Сначала извинился. Предложил помочь с лечением", - отметил он.

Представители СМИ поинтересовались, не было ли у него мысли снять после инцидента свою кандидатуру с должности депутата.

"Было. (– Что помешало? – прим. ред.) Друзья, семья. Он совершеннолетний парень", - заявил он.

Журналисты также поинтересовались, откуда у его сына была такая агрессия.

"Вы ему задайте вопрос. Вы хотите сказать, что я его настраивал на это? Какой родитель этого захочет? Я тоже дрался в детстве, в классе. Он не ребенок, сам за свои действия ответит", - сказал политик.

Конфликт сына Даулета Турлыханова и юристов Олега и Анны Черновых

В феврале Анна Чернова (Димитриевич) сообщала, что она и ее супруг пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке.

Юрист заявила, что после парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.

Обидчиком юристов оказался сын известного спортсмена, заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова. Сам спортсмен подтвердил, что в конфликте действительно участвовал его сын. Он также осудил поведение своего сына.

Позже подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и юристов Олега и Анны Черновых рассказали в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сын Турлыханова Болат является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014543-ne-rebenok-za-svoi-deystviya-otvetit-deputat-turlyhanov-o-napadenii-syna-na-advokatov/