Сыновья Жигули Дайрабаева осуждены по делу о хищении 550 млн тенге

Жигули Дайрабаев. Фото: со страницы в Facebook

В Таразе вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве, в котором фигурировали сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева. Об этом сообщается на официальной странице Жамбылского областного суда в Facebook.

Суд №2 Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении 4 человек (прим ред.: Ерлана Кулкеева, бизнесменов Елжана Елибая, Марата Дайрабаева и Дидара Молдакалыка. Последние двое являются сыновьями депутата мажилиса Жигули Дайрабаева), обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК).

В суде установлено, что Кулкеев, являясь заместителем руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области по вопросам растениеводства, а также три предпринимателя получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" с нарушениями, оформив их на крестьянские хозяйства.

При этом часть денег была похищена путем мошенничества и потрачена на личные нужды. Государству был причинен ущерб в размере 550 849 430 тенге.

Вина подсудимых была подтверждена собранными по делу доказательствами.

В итоге Ерлан Кулкеев был приговорен к 6 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, Елжан Елибай - к 5 годам заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев получили по 5 лет условного срока. Им установлен пробационный контроль, также будет конфисковано имущество, они лишены права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если оно было совершено лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии со ст.63 УК РК, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

При применении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие ответственность и наказание обстоятельства.

При назначении условного осуждения суд устанавливает контроль на весь назначенный срок лишения свободы.

При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды ограничений и наказаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015838-synovya-zhiguli-dayrabaeva-osuzhdeny-po-delu-o-hischenii-550-mln-tenge/