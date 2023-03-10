Появились подробности конфликта сына Даулета Турлыханова с юристами

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Подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и юристов Олега и Анны Черновых рассказали в Главной военной прокуратуре, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ночь с 10 на 11 февраля 2023 года по улице Аль-Фараби города Алматы возле одного из развлекательных заведений между военнослужащим срочной службы воинской части 30212 МО РК рядовым Болат Н.Д. (Нурасыл Даулетович - прим.ред.), находящимся в увольнении, и гражданином Черновым Олегом произошел конфликт.

В ходе конфликта Болат нанес несколько ударов Чернову и его супруге Черновой Анне. 11 февраля текущего года по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района Департамента полиции города Алматы в отношении Болат зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Хулиганство")", - сообщили в Главной военной прокуратуре.

Там отметили, что из-за того, что Болат является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

"В рамках досудебного расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, надзирающим прокурором даны письменные указания по установлению всех обстоятельств происшествия", - добавили в ведомстве.

Напомним, в феврале Анна Чернова (Димитриевич) сообщала, что она и ее супруг пытались остановить молодого человека, который "наносил удары девушке". Когда супруги подбежали к конфликтующим, то девушка обхватила Анну и кричала "Помогите!".

Юрист заявила о том, что в тот момент парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары. По словам Анны, она даже потеряла сознание от удара. Когда Анну привели в чувство, приехала полиция.

Между тем обидчик юристов оказался сыном известного спортсмена, заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова. Сам спортсмен подтвердил, что в конфликте действительно участвовал его сын, но отметил, что тот - человек совершеннолетний и осудил поведение сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012465-poyavilis-podrobnosti-konflikta-syna-dauleta-turlyhanova-s-yuristami/