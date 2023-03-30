"Требовательный и очень четкий": Аймагамбетов о Смаилове

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, ранее возглавлявший министерство просвещения в составе кабмина Смаилова, рассказал, каким руководителем является премьер-министр, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов заявил, что не этично давать оценку тому кабинету министров, членом которого он являлся.

Между тем представители СМИ попросили его в пяти словах рассказать, какой Алихан Смаилов как руководитель. Ведь Асхат Аймагамбетов продолжительное время работал непосредственно под его руководством.

"Я думаю, это не совсем этично и корректно говорить и давать оценку, но, в целом, он как руководитель требовательный и очень четкий, в принципе, вникает во все вопросы, я думаю, он нацелен на эффективное решение проблем", – заявил Асхат Аймагамбетов.

В то же время он заявил, что в решении проблем играют роль не только кандидатура одного премьер-министра, многое зависит и от действий министров.

Напомним, Асхат Аймагамбетов с июня 2019 года по июнь 2022 года был министром образования и науки Республики Казахстан. А 11 июня 2022 года указом президента был назначен министром просвещения. И уже в январе этого года его освободили от должности главы Минпросвещения. Его пост занял Гани Бейсембаев.

В феврале стало известно, что Аймагамбетов стал преподавателем университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева.

А вчера сообщалось, что экс-глава Минпросвещения возглавил комитет по социально-культурному развитию.

Переизбрание Алихана Смаилова премьер-министром

29 марта правительство республики сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

А уже сегодня партия Amanat, одержавшая победу на парламентских выборах, предложила кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

После этого Касым-Жомарт Токаев обсудил кандидатуру нового премьер-министра с главами фракций мажилиса.

И уже на пленарном заседании мажилиса, в котором также участвовал глава государства, состоялось голосование за избрание Алихана Смаилова на пост премьера.

В результате из 98 депутатов в голосовании приняли участие 97. За кандидатуру Смаилова проголосовали 82 народных избранника, против – 7, воздержались – 8. Таким образом, Алихан Смаилов был переизбран на должность премьер-министра.

Отметим, что Алихан Смаилов являлся премьер-министром Казахстана с января 2022 года до вчерашнего дня. Он был назначен на этот пост после того, как его предшественник Аскар Мамин покинул должность на фоне беспорядков в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014725-trebovatelnyy-i-ochen-chetkiy-aymagambetov-o-smailove/