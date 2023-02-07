Асхат Аймагамбетов стал преподавателем в КАЗГЮУ

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Ирис Мамбур

Бывший министр просвещения стал преподавателем Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте вуза.

Сообщается, что он будет читать лекции в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева.

Асхат Аймагамбетов принял предложение от вуза для того, чтобы поделиться опытом и знаниями со студентами университета.

"Мы уверены, что его приход усилит как качество обучения, так и личностное развитие студентов", – говорится в сообщении.

Сам бывший министр тоже прокомментировал решение стать преподавателем известного вуза.

"Не буду скрывать, что у меня есть различные предложения и соответствующие планы. Я расскажу вам об этом очень скоро. Но преподавательскую работу можно совмещать с любой работой, поэтому я продолжу просвещенскую деятельность параллельно с ней", – сказал Аймагамбетов.

Согласно информации с сайта Минпросвещения РК, Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. В 2003 году окончил исторический факультет КарГУ им. Е. Букетова, квалификация - "историк, учитель истории". В 2006 году окончил юридический факультет Карагандинского института актуального образования "Болашак" по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. Е. Букетова, в 2004-2005 годах был председателем ОО "Лига молодежи "Ансар", в 2005-2006 годах являлся директором ТОО "Медиа СП", а с 2006 по 2012 годы - преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры политологии и социологии КарГУ. В разные годы занимал должности заместителя акима Нуринского района по социальным вопросам, руководителя Управления образования Карагандинской области.

Избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.

С июня 2019 года по июнь 2022 года был министром образования и науки Республики Казахстан. После реорганизации ведомства - министром просвещения.

4 января 2023 года Асхат Аймагамбетов был освобожден от должности министра просвещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2008378-ashat-aymagambetov-stal-prepodavatelem-v-kazgyuu/