Экс-глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов возглавил один из комитетов мажилиса
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Депутаты мажилиса парламента РК на первом пленарном заседании палаты избрали вице-спикеров и глав постоянных комитетов, передает корреспондент NUR.KZ
Так, на пост вице-спикеров мажилиса избраны депутаты Альберт Рау и Дания Еспаева.
В этот же день были избраны главы постоянных комитетов мажилиса:
- Комитет по социально-культурному развитию возглавил экс-глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов.
- Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента – Снежанна Имашева;
- Комитет по международным делам, обороне и безопасности – Айгуль Куспан;
- Комитет по финансам и бюджету – Мади Такиев;
- Комитет по вопросам экологии и природопользованию – Едиль Жанбыршин;
- Комитет по экономической реформе и региональному развитию – Нуртай Сабильянов;
- Комитет по аграрным вопросам – Серик Егизбаев.
Итоги выборов в Казахстане
19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней. Ранее в ЦИК озвучили окончательные итоги выборов в мажилис. Голоса избирателей распределились следующим образом:
- за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);
- за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);
- за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);
- за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);
- за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);
- за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).
Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.
Правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.
Сегодня, 29 марта, в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва. В мероприятии принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.
На первом заседании мажилиса нового созыва состоялась процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь избран Ерлан Кошанов, а также избраны вице-спикеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014552-eks-glava-minprosvescheniya-ashat-aymagambetov-vozglavil-odin-iz-komitetov-mazhilisa/