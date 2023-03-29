Экс-глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов возглавил один из комитетов мажилиса

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса парламента РК на первом пленарном заседании палаты избрали вице-спикеров и глав постоянных комитетов, передает корреспондент NUR.KZ

Так, на пост вице-спикеров мажилиса избраны депутаты Альберт Рау и Дания Еспаева.

В этот же день были избраны главы постоянных комитетов мажилиса:

Комитет по социально-культурному развитию возглавил экс-глава Минпросвещения А схат Аймагамбетов.

Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента – Снежанна Имашева;

Комитет по международным делам, обороне и безопасности – Айгуль Куспан ;

; Комитет по финансам и бюджету – Мади Такиев ;

; Комитет по вопросам экологии и природопользованию – Едиль Жанбыршин ;

; Комитет по экономической реформе и региональному развитию – Нуртай Сабильянов ;

; Комитет по аграрным вопросам – Серик Егизбаев.

Итоги выборов в Казахстане

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней. Ранее в ЦИК озвучили окончательные итоги выборов в мажилис. Голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.

Правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Сегодня, 29 марта, в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва. В мероприятии принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.

На первом заседании мажилиса нового созыва состоялась процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь избран Ерлан Кошанов, а также избраны вице-спикеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014552-eks-glava-minprosvescheniya-ashat-aymagambetov-vozglavil-odin-iz-komitetov-mazhilisa/